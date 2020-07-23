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23.07.2020 - 23:02 |

PSG'den çifte transfer!

Paris Saint-Germain, genÃ§ futbolcular Edouard Michut ve Djeidi Gassama ile profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

PSG'den çifte transfer!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), genÃ§ futbolcular Edouard Michut ve Djeidi Gassama ile profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â 

PSG KulÃ¼bÃ¼, 17 yaÅŸÄ±ndaki Michut ve 16 yaÅŸÄ±ndaki Gassama ile 30 Haziran 2023'e kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Orta sahada oynayan FransÄ±z Michut ve hÃ¼cumda gÃ¶rev yapan Moritanya doÄŸumlu Gassama, kariyerlerindeki ilk profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.Â 

GeÃ§en sezon PSG'nin 17 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nda forma giyen Michut 19 maÃ§ta 2 gol, Gassama ise 20 karÅŸÄ±laÅŸmada 8 gol kaydetmiÅŸti.

PSGden Ã§ifte transfer

PSGden Ã§ifte transfer

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