PSG'den Inter'e Icardi için 50 milyon euroluk teklif

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Fransa devi Paris Saint-Germain, Inter'den geçtiğimiz yaz 70 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Kiralama süreci biten Icardi için PSG, Inter'le görüşmelere başladı. Paris ekibi 70 milyon euroluk opsiyon yerine İtalyan ekibine 50 milyon euro + bonuslar içeren bir tekilf yaptı.

Icardi'nin de Fransa'da forma giymek istediği bilinirken Inter'in kısa süre içinde teklife cevap vereceği ifade edildi.