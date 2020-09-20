PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.

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