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20.09.2020 - 14:42 | | AA

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti
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PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahaviyi transfer etti

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