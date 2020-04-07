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07.04.2020 - 13:38 |

PSV yönetimi kombinelere zam yapmama kararı aldı

PSV Yöneticisi Frans Janssen, gelecek sezon kombine biletlerinde artış yapmayacaklarını açıkladı.

PSV yönetimi kombinelere zam yapmama kararı aldı

Hollanda devi PSV kulübü, önümüzdeki sezon maçlarını oynayacakları Phillips Stadı'ndaki kombine bilet fiyatlarında artış yapmayacaklarını söyledi.

PSV'nin ticari işlerden sorumlu yöneticisi Frans Janssen yaptığı açıklamada dünyadaki tüm kulüplerin maddi sorun yaşamaya başladığını ve koronavirüs sebebiyle yaşanan bu maddi kaybı engellemek için çalışma yaptıklarını söyledi. Jenssen açıklamasında önümüzdeki sezon Phillips Stadı'nın her maç yüksek ortalama ile dolmasını planladıklarını ve bu planlar doğrultusunda kombinelerde artış yapmayacaklarını ifade etti.

PSV yönetimi kombinelere zam yapmama kararı aldı

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