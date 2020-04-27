TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Anton Putsila, haziran ortasÄ±nda liglerin yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemde olduÄŸunu belirterek, maÃ§lara 4 haftalÄ±k sÃ¼re iÃ§inde hazÄ±r olabileceklerini belirtti.

Putsila, kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

KoronavirÃ¼sÃ¼n tÃ¼m hayatÄ± olduÄŸu gibi futbolu da etkilediÄŸine iÅŸaret eden Putsila, "Bizler de evimizde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HocamÄ±zÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu idman programlarÄ±nÄ± uyguluyoruz. KonuÅŸulanlara gÃ¶re haziran ortasÄ±nda liglerin baÅŸlama durumu olacak. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z bizi ne zaman Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsa o an tesislerimize geliriz. YaklaÅŸÄ±k 4 haftalÄ±k sÃ¼re iÃ§inde maÃ§lara hazÄ±r oluruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ligler yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu dÃ¶nemi psikolojik olarak en iyi geÃ§iren ekiplerin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± savunan Putsila, ekip olarak kalan 6 maÃ§Ä± da kazanarak SÃ¼per Lig hedefine ulaÅŸacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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