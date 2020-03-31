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31.03.2020 - 00:30 | | AA

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nÄ±n maaÅŸ kesintisi destek

Barcelona'nÄ±n koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle dolayÄ± sporcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ±, kulÃ¼bÃ¼n efsane futbolcularÄ± tarafÄ±ndan memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.Â

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nÄ±n maaÅŸ kesintisi destek

Ä°spanya La Liga ekibi Barcelona'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle dolayÄ± profesyonel branÅŸlardaki sporcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ±, kulÃ¼bÃ¼n efsane futbolcularÄ± tarafÄ±ndan memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.Â 

Barcelona eski kaptanÄ± Carles Puyol, Lionel Messi'nin yÃ¼zde 70'lik kesintiyi duyurduÄŸu Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasÄ±nÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â 

TakÄ±mÄ±n Puyol'dan sonraki kaptanÄ± olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncularÄ±n Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸ sergilediÄŸini belirterek, "Hepiniz harikasÄ±nÄ±z, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptÄ±.Â 

Eski BarcelonalÄ± futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. BÃ¼tÃ¼n takÄ±ma bravo." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Puyol ve Xaviden BarcelonanÄ±n maaÅŸ kesintisi destek

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