Quaresma, 65'te oyuna girip 2 asist yaptı!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde A, B ve H gruplarında 8 maç oynandı.

B Grubu'nda oynanan maçta İsviçre, konuk ettiği Faroe Adaları'nı 2-0 yendi. Galatasaraylı golcü Eren Derdiyok 87 dakika sahada kalırken, İsviçre'nin ilk golünü kaydetti.

Portekiz, konuk ettiği Letonya'yı 4-1 yenerken, Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma 65. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani'nin yerine oyuna girdi ve iki asist yaptı. Öte yandan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo bu maçta attığı iki golle, milli takımda 68 gole ulaştı ve aktif futbolcular arasında uluslararası müsabakalarda en fazla skor üreten isim oldu. Alman Gerd Müller ve milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı Robbie Keane de 68 gol kaydetmişti.



A Grubu'ndaki karşılaşmada ise Hollanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-1 yendi ve averajla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, 45 dakika forma giydi.



H Grubu'nda, Napoli forması giyen Dries Mertens'in 3 gol attığı maçta Belçika, ağırladığı Estonya'yı 8-1 mağlup etti. Grupta 4'te 4 yapan Belçika, ilk kez kalesinde gol gördü. Diğer maçta ise Bosna Hersek deplasmanda Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı.



Elemelerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan - Belarus: 1-0

Lüksemburg - Hollanda: 1-3

B Grubu

Macaristan - Andorra: 4-0

İsviçre - Faroe Adaları: 2-0

Portekiz - Letonya: 4-1

H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi - Cebelitarık: 3-1

Yunanistan - Bosna Hersek: 1-1

Belçika - Estonya: 8-1