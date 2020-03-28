28.03.2020 - 11:56 |
Quaresma, Barcelona'nın en kötü 11'inde yer aldı
Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya giden Ricardo Quaresma, İspanya’da dikkat çekti. Marca’nın en kötü 11’inde Portekizli yıldıza da yer verildi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Beşiktaş’ın eski yıldızı ve Kasımpaşa’nın futbolcusu Ricardo Quaresma, Marca’da hayal kırıklığı yaratan Barcelona transferleri arasında gösterildi.
Marca’nın, 21. yüzyılda Barcelona’nın en kötü 11’i belirlenirken, Quaresma da bu kadroda yer aldı. Kadroda ilginç isimler alırken, Portekizli futbolcu hücumda Ibrahimovic ve Coutinho ile beraber yazıldı.
Quaresma, 2003-04 sezonunda Barcelona’ya transfer olmuş ama sadece bir sezon kalmıştı.