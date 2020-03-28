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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Quaresma, Barcelona'nın en kötü 11'inde yer aldı
28.03.2020 - 11:56 |

Quaresma, Barcelona'nın en kötü 11'inde yer aldı

Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya giden Ricardo Quaresma, İspanya’da dikkat çekti. Marca’nın en kötü 11’inde Portekizli yıldıza da yer verildi.

Quaresma, Barcelona'nın en kötü 11'inde yer aldı
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın eski yıldızı ve Kasımpaşa’nın futbolcusu Ricardo Quaresma, Marca’da hayal kırıklığı yaratan Barcelona transferleri arasında gösterildi.

Marca’nın, 21. yüzyılda Barcelona’nın en kötü 11’i belirlenirken, Quaresma da bu kadroda yer aldı. Kadroda ilginç isimler alırken, Portekizli futbolcu hücumda Ibrahimovic ve Coutinho ile beraber yazıldı.

Quaresma, 2003-04 sezonunda Barcelona’ya transfer olmuş ama sadece bir sezon kalmıştı.

Quaresma, Barcelonanın en kötü 11inde yer aldı

Quaresma, Barcelonanın en kötü 11inde yer aldı

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