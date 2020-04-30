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HaberlerKasımpaşa Haberleri Quaresma geri dönüyor!
30.04.2020 - 08:17 |

Quaresma geri dönüyor!

Sezon başında Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya tranfser olan Ricardo Quaresma, İstanbul ekibiyle olan kontratı ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Quaresma geri dönüyor!

Deneyimli oyuncu, “Porto’ya dönmek ve kariyerimi orada bitirmek istiyorum ancak, buna tek başıma karar veremem... Kasımpaşa ile bu konuda bir görüşme yaptıktan sonra durumu netleştirebilirim. Ne olacağını zaman gösterecek” açıklamasında bulundu.

Sporting Lizbon alt yapısından yetişen Quaresma, 2004’te Barcelona’dan geldiği Porto’da 4 yılda 3 şampiyonluk yaşamıştı.

Quaresma geri dönüyor

 

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