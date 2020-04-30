Quaresma geri dönüyor!

Deneyimli oyuncu, “Porto’ya dönmek ve kariyerimi orada bitirmek istiyorum ancak, buna tek başıma karar veremem... Kasımpaşa ile bu konuda bir görüşme yaptıktan sonra durumu netleştirebilirim. Ne olacağını zaman gösterecek” açıklamasında bulundu.





Sporting Lizbon alt yapısından yetişen Quaresma, 2004’te Barcelona’dan geldiği Porto’da 4 yılda 3 şampiyonluk yaşamıştı.