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23.10.2020 - 03:05 |

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...

Kolombiyalı futbolcu Quintero’nun menajeri olan Norman Capuozzo, Alanyaspor maçını tribünde izledi, Galatasaraylı Falcao’dan imzalı forma aldı.

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...
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Onur Dinçer - Skorer

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir misafirini ağırladı. Venezuelalı futbolcu menajeri Norman Capuozzo, Kolombiyalı golcüyü görmek için geldi.

Kolombiyalı ünlü futbolcu Juan Fernando Quintero’nun menajeri olan Capuozzo’nun, temsilciliğini yaptığı bazı futbolcuların işleri nedeniyle Avrupa seyahatine çıktığı, bu arada İstanbul’a da uğradığı belirtildi.
Falcao’nun davetiyle gittiği ve arkadaşının gol de attığı Alanyaspor maçını tribünde izleyen Norman Capuozzo’ya, Galatasaraylı futbolcu bir de sürpriz yaptı. Radamel Falcao, iyi arkadaşı olduğu belirtilen Capuozzo’ya imzalı formasını hediye etti.

Menajerliğini yapmadığı bir çok futbolcuyla da iyi arkadaşlık ilişkileri bulunduğu belirtilen Norman Capuozzo, daveti ve özel hediyesi için sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkür ederek Türkiye’den ayrıldı.
gidebilmek, o duvarları yıkabilmek gerçekten zordu” ifadelerini kullandı.

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi Statta maç seyretti...

Quintero’nun menajeri Falcao için geldi Statta maç seyretti...

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