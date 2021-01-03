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HaberlerBeşiktaş Haberleri Rachid Ghezzal: ‘Hocamız bana güveniyor hedefimiz şampiyonluk’
03.01.2021 - 01:57 |

Rachid Ghezzal: ‘Hocamız bana güveniyor hedefimiz şampiyonluk’

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye’de her şeyin yolunda gittiğini bildirdi, “Takımımız iyi durumda ve hocamız da bana güveniyor. Ligde iyi bir konumdayız. Hedefimiz şampiyonluk” dedi

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ONUR DİNÇER

Kartal’ın yaz transfer döneminin son günü Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina kulübüne yakın “fiorentina.it” sitesine röportaj veren Cezayirli futbolcu, Türkiye günleri ve geleceği hakkında konuştu.Süper Lig’de forma giydiği 10 maçta 6 asiste imza atan Ghezzal, “Türkiye’de şu an her şey benim için güzel gidiyor. Takımımız iyi durumda ve hocamız da bana güveniyor. Ligde de iyi bir konumdayız. İstanbul ile Floransa arasında sportif anlamda neredeyse hiçbir fark yok. Hatta İstanbul’daki tesisler daha iyi bile diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İtalya’ya geri dönebileceğini aktaran 28 yaşındaki oyuncu, “Fiorentina’da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki kulüp yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş’a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım” diye konuştu.

Rachid Ghezzal: ‘Hocamız bana güveniyor hedefimiz şampiyonluk’


Ribery’yi anlattı
Rachid Ghezzal, Fiorentina’daki eski takım arkadaşı Franck Ribery ile Türkiye hakkında konuştuklarını da anlattı. Siyah-beyazlı futbolcu, “Ribery ile Fiorentina’da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. Karantina sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Maçlardan önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum” yorumunu yaptı.

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Rachid Ghezzal: ‘Hocamız bana güveniyor hedefimiz şampiyonluk’

 

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