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HaberlerBeşiktaş Haberleri Rachid Ghezzal: "Meydan okumayı reddemezdim"
26.10.2020 - 22:17 |

Rachid Ghezzal: "Meydan okumayı reddemezdim"

Süper Lig'de Denizlsipor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal: "Meydan okumayı reddemezdim"
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Süper Lig'de Denizlsipor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal  açıklamalarda bulundu.

"B meydan okumayı reddemezdim"
"İyi oynadık. Birlikte iyi bir galibiyet aldık. Takım ruhumuz çok iyiydi. Sıkı çalışmaya devam ederek takım ruhunu daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş'tan teklif aldım ve bu meydan okumayı reddemezdim. Süper Lig, iyi bir lig. En iyi performansımı sergilemek istiyorum."

"%100 olduğumu söyleyemem"
"Bugün oynadım ama %100 olduğumu söyleyemem. Uzun bir süreden sonra maça çıktım ve ilk 11 oynadım. Takım arkadaşlarıma bana olan destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi olacağım."

Valentin Rosier ise "İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanmak kendi adıma da takımımız adına da çok güzel. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal: Meydan okumayı reddemezdim

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