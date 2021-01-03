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HaberlerGalatasaray Haberleri Radamel Falcao 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
03.01.2021 - 11:02 | | Fanatik

Radamel Falcao 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

İkinci yarıda kurtarıcı olarak sahaya giren Falcao, 30 dakikada tekrar sakatlandı ve oyundan çıktı. En son 2 ay sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldızın, aynı yerden sıkıntı yaşadığı için en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Bu durumda devre arası transferi de zora girdi.

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Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor... Sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı yıldız, 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı. Tecrübeli futbolcu, dün Antalyaspor maçına yine kulübede başlarken, devrede kurtarıcı olarak girdi. Ancak 30 dakika dayanabildi! Bir pozisyon sonrası yine sağ adalesini tutan Falcao, yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce’ye devam edemeyeceğini söyledi ve kenara geldi. 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız forvet aynı yerden sakatlanırken, en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Kesin durumu ise çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Bu durum Ocak ayındaki transfer politikasını da değişterecek. Galatasaray’ın devrede satmayı planladığı Falcao, sakatlığı nedeniyle elde kalabilir.

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Radamel Falcao 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

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