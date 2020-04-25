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25.04.2020 - 15:50 |

Radamel Falcao: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu. Falcao, menajerine, "G.Saray'da mutluyum. Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum" dedi.

Radamel Falcao: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu.

Cim Bom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de İstanbul'da olmaktan memnun Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK

Sarı-kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.34 yaşındaki Radamel Falcao García Zárate bu sezon sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 14 maça çıkarken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Radamel Falcao: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

Radamel Falcao: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

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