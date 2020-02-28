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28.02.2020 - 09:46 |

Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisinde giydiği forma 5 bin euroya satılıyor

Galatasaray'ın anlaşmalı olduğu Matchwornshirt'te Radamel Falcao'nun giydiği forma açık artırmayla 5 bin euroya satışa sunuldu.

Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisinde giydiği forma 5 bin euroya satılıyor

Galatasaray'ın anlaşmalı olduğu Matchwornshirt'te Radamel Falcao'nun giydiği forma açık artırmayla 5 bin euroya satışa sunuldu. Falcao'nun ardından en pahalı forma 2 bin 800 euro ile ( 19 bin 271 TL ) Henry Onyekuru'nun forması oldu. Fernando Muslera'nın forması ise 2 bin 600 eurodan açık artırmaya sunuldu.

Radamel Falcaonun Fenerbahçe derbisinde giydiği forma 5 bin euroya satılıyor

 

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