Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisinde giydiği forma 5 bin euroya satılıyor

Galatasaray'ın anlaşmalı olduğu Matchwornshirt'te Radamel Falcao'nun giydiği forma açık artırmayla 5 bin euroya satışa sunuldu. Falcao'nun ardından en pahalı forma 2 bin 800 euro ile ( 19 bin 271 TL ) Henry Onyekuru'nun forması oldu. Fernando Muslera'nın forması ise 2 bin 600 eurodan açık artırmaya sunuldu.