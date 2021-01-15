İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Türkiye'nin ilk ve tek karasal yayın yapan spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe 10. yaşını kutluyor. 15 Ocak 2011 yılında canlı yayınlarına başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organlarından Radyo Fenerbahçe; spor kulübü radyosu kimliğiyle olduğu kadar, kitle radyosu olma konusunda da program içerikleriyle beraber iddialı bir şekilde yayınlarını sürdürüyor.



2016 yılında 2. Radyo Akademi Ödülleri’nde ve 2019 yılında 32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Güven Veren Marka Ödülleri ile yine 2019 yılında Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nde “Yılın Spor Radyosu” ödüllerinin sahibi olan Radyo Fenerbahçe’nin kuruluşunun 10. yılını, Fenerbahçeli sanatçılar ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcu ve teknik heyetinden oluşan isimler gönderdikleri videolarla kutladı.



Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, Futbol A Takımımızın İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, İdari Menajeri Volkan Ballı, Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, sporcularımızdan; Gökhan Gönül, Altay Bayındır, Melih Mahmutoğlu, Eda Erdem Dündar, Tuğçe Canıtez, Ulaş Kıyak ve Emre Sakçı ile sanatçılardan; Aydın Kurtoğlu, Bahadır Tatlıöz, Buray, Deeperise, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Emir, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Funda Arar, Gülçin Ergül, İlhan Şeşen, Kıraç, Koray Avcı, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Soner Arıca, Suzan Kardeş, Tuğçe Kandemir ve Yaşar Radyo Fenerbahçe'ye kutlama mesajı gönderdi.



Radyo Fenerbahçe 97.0 frekansında karasal olarak yayınlarına devam etmesinin yanı sıra; dijital platformlarda Turksat 4A uydusu, iOS ve Android veritabanlı radyo uygulamaları ve fenerbahce.org resmi internet sitemiz üzerinden yaptığı 24 saat kesintisiz yayın sayesinde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor.



Ayrıca Radyo Fenerbahçe, sosyal medyada Facebook, Twitter ve Instagram platformlarında bulunuyor.