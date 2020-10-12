Rafael Nadal, Roger Federer’i yakaladı!

ONUR DİNÇER

İspanyol Nadal, mutlak hakimi olduğu toprak kort turnuvasında ‘korona’ koşulları da dinlemedi, bu sene de mutlu sona ulaştı. Gününde olmayan dünya 1 numarası karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi rahat kazanarak turnuvadaki üst üste dördüncü kupasını kaldırdı

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic’i 6-0, 6-2 ve 7-5’lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Bu sene pandemi koşulları nedeniyle özel kurallar ve sınırlı seyirciyle oynanan turnuvanın finalinde Novak Djokovic maç boyunca gerginliği üzerinden atamayan hal ve hareketleriyle dikkat çekerken, tecrübeli isim rakibin bu durumundan da istifade etti.

Nadal ilk ve üçüncü oyunda servis kırıp yakaladığı seri ile dört farklı öne fırladığı açılış bölümüyle birlikte Djokovic’in memnuniyetsizliği de iyice belirginleşti. Karşılaşmanın o ana kadarki bölümünde sadece uzayan rally’lerde varlık gösterebildi. 9 dakika üzerinde süren oyunlarda alınan puanlarda rakibiyle eşit olan Djokovic’in, üç dakika altında süreye sahip mücadelelerde 8-1 geride olduğu istatistik, maç skorunun belirleyici yanını oluşturdu.



‘Nihayet’ hareketi

5. oyun Sırp raketin maça olan konsantrasyonunun düşüklüğünü göstermesi açısından en önemli bölümdü. Servis attığı oyunda 40-0 öne geçen Sırp raket, rakibine buradan oyunu verdi ve setlerde durum 5-0 oldu, Nadal için 6.’yı bulmak da zor olmadı: 6-0.

Djokovic ikinci sette kendine gelse de sonrasında oyundan düşmekten kurtulamadı. Servis attığı oyunu geriden gelip çevirerek hanesine yazdırdı, maçtaki ilk oyununu alarak 1-0 öne geçti ama üst üste beş oyun vermekten kurtulamadı. Gidişattan sadece kendisini sorumlu tutmadığı anlaşılan yıldız sporcunun yedinci oyunda yaptığı hareket ruh halini de özetliyordu.

Nadal’ın çizgi yakınına düşen bir topunun az farkla aut olmasıyla sayıyı alan Novak, ellerini göğe kaldırarak sonunda çok şükür şeklinde bir hareket yaparak o ana kadar ki şanssızlıklarına seyircilerin dikkatini çekti. Bu oyunu alsa da seti vermekten yine kurtulamadı: 6-2. Son sette maçı çevirmeye çok yaklaştı Djokovic, 5-4 öne de geçti ama Rafel Nadal tecrübesini konuşturarak korttan galip ayrıldı: 7-5 (3-0).

Djokovic’in gerginliği

Djokovic’in gergin hareketleri karşılaşmadan istediği sonucu alamamasında önemli rol oynadı. Bir türlü maça tam olarak konsantre olamayan oyuncu, zaman zaman topun düştüğü yerlere isyan etti, sık sık da kendi kendine söylendi.

Aslında rahat olması gereken oydu çünkü rakibinin bu maçla ilgili çok daha büyük iddiaları bulunuyordu. Bu turnuvada serisini devam ettirmek isteyen Rafael Nadal, yenilmesi durumunda görünürde daha çok şey kaybedecekti.

İki ünlü tenisçinin arasındaki müsabakalarda bu karşılaşmaya kadar Djokovic’in 29-26 üstünlüğü bulunuyordu. Dünya 1 numarası raket ayrıca son buluşmalarında da üstün gelen taraftı. Ne var ki durumdan memnun olmadığı yönünde sergilediği hareketleri engelleyemeyen Sırp tenisçi, daha sakin kalan tecrübeli Nadal karşısında tutunamadı.

Federer düşünsün!

Rafael Nadal 20. zaferiyle grand slamlerde tek erkeklerin en fazla şampiyonluk yaşayan ismi Roger Federer’i yakaladı.

Dalya dedi!

Fransa Açık’ta 13. defa şampiyonluk yaşayan Nadal, bir grand slam turnuvasında en fazla şampiyonluk elde eden isim rekorunu geliştirdi, bu turnuvadaki 100. galibiyetini aldı. Fransa Açık’ta bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki oyuncu, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim oldu.