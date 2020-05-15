Rakamı bırak sahaya bak! Kilit oyuncu Lemina...

NEVZAT DİNDAR

Ne gol attı ne de asist yaptı... Yine de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vazgeçilmezi olmayı başardı.

Mario Lemina’dan söz ediyoruz. Gabonlu orta saha, ilginç istatistiğiyle dikkat çekiyor ve böylece “Rakamlar yalan söylemez” tezini çürütüyor.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton’tan kiralanan Lemina, karın kaslarındaki sakatlık nedeniyle zaman zaman çok tartışıldı. Ancak toparlandıktan sonra ve de özellikle Terim’in Nzonzi’yi kesip yerine kendisini 6 numara oynatmasıyla beraber Lemina bambaşka bir kimliğe büründü. 26 yaşındaki futbolcu; tekniği, sürati ve mücadelesiyle takımın en önemli halkalarından biri oldu.

Galatasaray formasıyla ligde 17 maçta forma giyen Lemina’nın şu ana kadar golü veya asisti bulunmuyor. Terim, takımın tempolu oynamasında ve asist öncesi kilit paslarda Lemina’nın fark yarattığını düşünüyor.