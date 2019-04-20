Rakamların gücü!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesine 6 hafta kala Medipol Başakşehir 5 puanlık avantajla ilerliyor. Turuncu-lacivertliler, en yakın rakibi Galatasaray’ın 5 puan önünde liderlikte otururken, zirvedeki iddiasını belli ediyor.

İstatistiklere yansıyan sonuçlara göre Başakşehir, avantajlı bir konumda duruyor. Abdullah Avcı ve ekibi, tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yakın gözüküyorr. 28 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig’de, turuncu-lacivertli takım tam 20 hafta liderlik koltuğunda oturdu. 28 haftada rakip filelere 44 gol bırakan Başakşehir, maç başına 1.6’lık bir gol ortalamasına sahip. Savunma anlamında ise ligin en iyisi olan İstanbul temsilcisi, Mert Günok’un yıldızlaştığı sezonda 28 maçta sadece 15 gol yedi ve hiçbir mücadelede kalesinde 3 gol görmedi.

Savunma anlamında da Avrupa’nın da en iyisi olan Başakşehir, maç başına da en çok şut çeken takım. Abdullah Avcı’nın öğrencileri maç başına 11 şut çekerken, maç başına 5 isabetli şut bularak başka bir kategoride daha birinci oldu.

Maç başına en az 440 başarılı pasla oynayan turuncu-lacivertli ekip, topa sahip olma oranında da yüzde 60’lık bir ortalamayı tutturdu. Yüzde 83’lük bir pas isabetine de sahip olan Başakşehir, ikili mücadele kazanmada da maç başına yüzde 50’lik bir oran yakaladı.

Visca farkı

Medipol Başakşehir’in bu sezonki başarısında Edin Visca adı öne çıktı. Hem takımının hem de ligin en üretken ismi olan Visca, 28 maçta 11 gol attı, 13 asist yaptı. Toplamda 24 gole direkt katkıda bulunan Bosna Hersekli futbolcu, kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.