Rakitic, Sevilla’ya imza atıyor!

Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman tarafından kadroda düşünülmeyen Rakitic’in, Suudi Arabistan’a gitmekte olan Ever Banega’nın boşluğunu doldurmak üzere Endülüs ekibinde görevlendirileceği belirtiliyor. Kulübün sportif direktörü Monchi, bu transfer üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Barcelona’da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Sevilla’ya 3 yıllık imza atacağı ifade ediliyor.