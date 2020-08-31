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31.08.2020 - 16:48 |

Rakitic, Sevilla’ya imza atıyor!

Barcelona’da Lionel Messi’nin ayrılmasıyla birlikte takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen Ivan Rakitic eski takımına geri dönüyor. Hırvat futbolcunun, 2014’te ayrıldığı Sevilla’ya geri döneceği konuşuluyor.

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Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman tarafından kadroda düşünülmeyen Rakitic’in, Suudi Arabistan’a gitmekte olan Ever Banega’nın boşluğunu doldurmak üzere Endülüs ekibinde görevlendirileceği belirtiliyor. Kulübün sportif direktörü Monchi, bu transfer üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Barcelona’da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Sevilla’ya 3 yıllık imza atacağı ifade ediliyor.

Rakitic, Sevilla’ya imza atıyor

Rakitic, Sevilla’ya imza atıyor

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