Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'de piste çıkıyor
14.08.2020 - 09:53 | | AA

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'de piste çıkıyor

Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde yarışacak.

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'de piste çıkıyor
ABONE OL

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu akşam II. Louis Stadı'nda gerçekleştirilecek yarışlarda dünya çapındaki yıldız atletler sahne alacak.

Erkekler 200 metrede 2017'nin dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 2019'da bu unvanı elde eden Noah Lyles ile karşı karşıya gelecek. Yarışta, geçen hafta 100 metre Almanya şampiyonu olan Deniz Almas, eski Avrupa şampiyonu Fransız atlet Christophe Lemaitre ve Britanyalı Adam Gemili de start alacak.

Olimpiyat madalyalı milli atlet Yasmani Copello ise 400 metre engellide Türkiye'yi temsil edecek. Yasmani, kendi adına bu yıl yarışacağı ilk 400 metre engelli mücadelesinde Norveçli yıldız Karsten Warholm ile koşacak.

Yarışlar, saat 21.00'den itibaren TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Leipzig'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı! Gözyaşlarını tutamadı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Vedat Muriqi kararını iletti! Fenerbahçe'den sürpriz istek...

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Ligde piste çıkıyor

Messi'nin Bayern Münih'e Attığı Goller

Enes Ünal yeni sezona hazırlanıyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fernando Muslera mucize peşinde!
    Fernando Muslera mucize peşinde!
  2. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
  3. Trabzonspor'dan 16 imza birden
    Trabzonspor'dan 16 imza birden
  4. Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
    Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
  5. Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
    Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de üst üste vedalar

Fenerbahçe'de üst üste vedalar

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Sıradaki Haber