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19.06.2018 - 09:22 |

Ramos, De Gea'yı yaktı!

Sergio Ramos, Real Madrid'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı öncesi David de Gea'ya tüyo vermek istedi ama...

Ramos, De Gea'yı yaktı!
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2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

SERGIO RAMOS, KENDİ ÜLKESİNİ YAKTI

İspanya Milli Takmı formasını giyen Sergio Ramos, Real Madrid'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı öncesi David de Gea'ya tüyo vermek istedi. Ramos, eliyle sol tarafa atlamasını söylerken Ronaldo, sola atlayan De Gea'yı ters köşeye yatırdı.

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