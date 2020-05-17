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17.05.2020 - 18:47 | | Sporx

Ramzy: "Salah, Real Madrid'i reddetti"

Muhammed Salah için Mısır Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Hani Ramzy'den Real Madrid itirafı geldi.

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Mısır Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Hani Ramzy, Muhammed Salah'ın Real Madrid'i reddettiğini söyledi.

2018 yazında Real Madrid'in Mısırlı yıldızı istediğini kaydeden Ramzy, "Hector Cuper ile çalışırken, Salah ile konuştum ve Real Madrid'in kendisi için iyi bir teklif yaptığını söyledi, bize danıştı. Daha sonra Liverpool'da kalma kararı verdi, çünkü orada rahat hissediyordu" ifadelerini kullandı.

Salah Liverpool'da 144 maçta 91 gol 37 asist yaptı

Ramzy: Salah, Real Madridi reddetti

Ramzy: Salah, Real Madridi reddetti

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