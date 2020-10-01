Rangers - Galatasaray: 2-1
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu maçında güçlü İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaştı.İskoçya'nın Glasgow kentinde tek maç üzerinden oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1 kaybetti.
Ibrox Stadyumu'nda Ransgers'ın gollerini 52. dakikada S. Arfield ve 59. dakikada J. Tavernier attı. Galatasaray'ın golünü 87. dakikada Marcao kaydetti.
Önemli pozisyonlar
32. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, Letonyalı hakem "devam" kararı verdi.
İLK 11'LER
Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
Galatasaray'ın yedekleri: Okan Kocuk, Etebo, Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne.
Stat: Ibrox
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi (Dk. 78 Jack), Morelos (Dk. 87 Itten), Kent
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 73 Diagne), Belhanda (Dk. 66 Etebo), Babel (Dk. 65 Ömer Bayram), Falcao
Goller: Dk. 52 Arfield, Dk. 59 Tavernier (Rangers), Dk. 87 Marcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 29 Elabdellaoui, Dk. 65 Belhanda (Galatasaray)
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.
20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-0
59. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
87. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1
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