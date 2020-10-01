Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Lİgi play-off turunda Rangers'ın konuğu olacak. Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Aslanlar bu engeli de sorunsuz şekilde aşmak istiyor. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Rangers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etobo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne