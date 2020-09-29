29.09.2020 - 21:13 |
Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Lİgi play-off turunda Rangers'ın konuğu olacak. Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Aslanlar bu engeli de sorunsuz şekilde aşmak istiyor. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers'ın konuğu oluyor. Bu sezon Avrupa'da güzel işlere imza atan temsilcimiz Rangers'ı da elemek istiyor. Taraftar büyük bir heyecanla maçı beklerken 'Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?' soruları peş peşe geliyor.
RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Rangers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.