Galatasaray Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers'ın konuğu oluyor. Bu sezon Avrupa'da güzel işlere imza atan temsilcimiz Rangers'ı da elemek istiyor. Taraftar büyük bir heyecanla maçı beklerken 'Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?' soruları peş peşe geliyor.

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Rangers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.