Rashed Al-Marri: Korsan yayınla etkin mücadele edilmeli

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, 11 Şubat’ta spor basınından bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Al-Marri'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YATIRIMCISIYIZ”

beIN MEDIA GROUP, yaklaşık 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyü ile dünyanın en büyük spor yayıncısıdır.

beIN SPORTS, uluslararası spor içeriği yayın haklarının en büyük yatırımcısı olarak hep küresel pazarın itici gücü oldu.

beIN sadece bir spor içeriği yayıncısı değil. ABD’nin ünlü Miramax Stüdyoları’nın ana hissedarı olarak eğlence içeriğine de büyük yatırım yapan küresel bir spor & eğlence platformudur.

5 kıtada 43 ülkede 9 farklı dilde yayın yapan beIN’in 4 yılda Digiturk’e yaptığı yatırım 2 milyar dolara ulaştı.

beIN Digiturk, Türk futbolunun en büyük destekçisi olmaktan memnuniyet duyuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve kulüpler başta olmak üzere tüm paydaşları ile birlikte Türk futbolunun uluslararası bilinirliğini ve marka değerini artırmak için çalışmaya devam ediyor.

beIN SPORTS’un uluslararası yayın ağı sayesinde Türk futbolu 100’den fazla ülkede spor severlere ulaşıyor.

“KULÜPLERİN FİNANSAL YAPISININ DAHA DA GÜÇLENMESİ GEREKİYOR”

Naklen yayın gelirleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kulüplerin başlıca finans kaynağı.

Bazı kulüplerin gelirlerinin yüzde 80’den fazlası yayın gelirlerinden oluşuyor.

Korsan yayınla gerektiği şekilde mücadele edilirse, fair-play ruhu desteklenirse, ligin marka değeri ve dolayısıyla yayın gelirleri daha da artabilir.

Kısa vadeli değil de daha uzun vadeli bir yönetim anlayışıyla kulüplerin finansal yapısı daha da güçlenebilir.

“KORSAN YAYINLA ETKİN MÜCADELE EDİLMELİ”

Korsan yayın, küresel spor endüstrisinin önündeki başlıca sorun. Korsan yayın Türkiye’de de oldukça büyük bir sorun ve Süper Lig’in değerine büyük zarar veriyor.

Türkiye’de Süper Lig’i ücretini ödeyerek izleyen her 1 kişiye karşı 2 kişi korsan yayın izliyor.

Korsan yayının pazardaki payı bakımından Türkiye, Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu durum sorunun büyüklüğünün en önemli göstergesi.

Korsan yayınla mücadele etmek futbolun tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Maalesef, Türkiye’de bu konuda kulüplerden yeterince destek görmüyoruz.

İlgili bakanlıkların korsanla mücadeleye yönelik yasal altyapı konusunda çeşitli çalışmaları var. Ancak kulüplerin de bu konudaki çalışmalara daha fazla destek vermesi gerekiyor; çünkü korsan yayın Süper Lig’in finansal yapısını tehdit ediyor.

Korsanla mücadele, yayıncının tek başına başarı elde edebileceği bir konu değil. Ürünün sahipleri olarak Kulüplerin ve Federasyonların aktif katılımı gerekiyor ki bunun başarılı örnekleri de var. Örneğin İngiliz Premiere Ligi (EPL).

beIN ile karşılıklı güvene dayalı iyi ilişkiler kuran ve korsan yayınla mücadele eden liglerde büyüme devam ediyor. beIN, İngiliz Premiere Ligi'nin (EPL) uluslararası yayın hakları için 500 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.



“ULUSLARARASI YAYIN PAZARI ZAYIFLIYOR”

Korsan yayınla yeterince mücadele etmeyen uluslararası liglerde yayın gelirlerinin düştüğü görülüyor.

Uluslararası yayın hakları pazarı korsan yayın ve COVID-19 nedeniyle bugün 2016'ya kıyasla çok daha zayıf.

Geçen yıl, Alman futbolunun en üst düzey organizasyonu Bundesliga'nın yayın haklarının değeri 200 milyon euro düştü.

UEFA geçen yıl, Şampiyonlar Ligi'nin İtalya yayın haklarını, önceki yıllara kıyasla daha düşük bir fiyattan satabildi.

İtalya Serie A, korsan yayın nedeniyle MENA bölgesi yayın hakları için beIN'e indirim yapmak zorunda kaldı. beIN'in Serie A'nın uluslararası yayın hakları için imza attığı son anlaşma 500 milyon dolar değerindeydi.

Bu ayın başındaki başarısız ihale sürecinin ardından Fransa Ligue 1, içinde bulunduğumuz sezonun yayın hakları için Canal+ ile yüzde 50 indirimli bir fiyattan anlaşabildi. Fransız ligini gelecek sezondan itibaren kimin yayınlacağı ise halen

TARAFSIZ YAYINCILIK

Uluslararası bir yayıncı olarak beIN SPORTS’un temel ilkesi tarafsızlıktır. Hiçbir kulübün tarafı değiliz. Tüm kulüplerin hem finansal hem de sportif anlamda güçlü olmasını istiyoruz.

Biz Türk futbolun güzel yönlerini ortaya çıkarmayı, Süper Lig’in uluslararası bilinirliğini ve değerini artırmayı amaçlıyoruz. Bunun için de TFF ve kulüpler başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Dönem dönem kulüpler tarafından taraftar gruplarına hedef gösteriliyoruz. Oysa bir tarafsız yayıncılıktan kesinlikle taviz vermiyoruz ve vermeyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.

Bizi hedef gösteren söylemlerin herhangi bir temeli yok, ayrıca futbol dünyasına ve sportif başarıya faydası da yok. Bu tür söylemler Süper Lig’in değerine zarar vermekten başka bir işe yaramıyor.