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29.04.2020 - 08:54 |

Raul Meireles: Fenerbahçe'de zevk almıyordum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertli formayı giydiği dönemle ilgili konuşan Meireles, "Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum.” ifadelerini kullandı.

Raul Meireles: Fenerbahçe'de zevk almıyordum

Fenerbahçe'de 2012-2016 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Meireles, Porto’nun televizyon kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpte geçirdiği sürede futboldan keyif almadığını dile getirdi.

Meireles o anlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum” ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.”

 Raul Meireles: Fenerbahçede zevk almıyordum

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