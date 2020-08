RB Leipzig-Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

RB Leipzig'in en önemli parçası, bu sezon çıktığı 45 resmi maçta 47 gole katkı (34 gol - 13 asist) yapan Timo Werner, Chelsea'ye transfer olunca arkadaşlarını Şampiyonlar Ligi serüveninde yalnız bıraktı. Bundesliga'yı 3. sırada noktalayan ekipte Werner'in dışında, çok fazla şans bulamayan Ethan Ampadu da kiralık olarak geldiği Chelsea'ye geri döndü ve UEFA listesinden çıkartıldı. TD Julian Nagelsmann; "Böyle maçlarda her zaman tansiyon yüksek olur, çift maçlı eliminasyon olsaydı rakibimiz tecrübesiyle bir adım önde olabilirdi ama TEK MAÇ'ların havası her zaman farklıdır..." açıklamasını yaptı.

Salgın arasından önceki formunu, sonrasında da devam ettiren Atletico Madrid, La Liga'yı 3. sırada bitirmeyi başarmıştı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Angel Correa ve Sime Vrsaljko, İspanya'da bırakıldı. Hafif sakatlığı bulunan Thomas Partey'in durumu maç saati netlik kazanacak. Son şampiyon Liverpool'u kupa dışına ittikleri maçta parlayan Marcos Llorente, forvet arkasındaki etkisini zaman zaman hissettirmeye devam etti ve TD Diego Simeonu onu yine aynı pozisyonda kullanmak isteyecektir. Diego Costa ve Joao Felix'i de unutmamak lazım, ikisi de hücumda takımın en önemli gol ayakları olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig son 16 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (8 galibiyet - 7 beraberlik)

- Atletico Madrid son 18 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (11 galibiyet - 7 beraberlik)

- RB Leipzig bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol atarken, bu 14 golün 6'sına katkı (4 gol - 2 asist) veren Timo Werner'in takımdan ayrılması sonrası gözler bu sezon 10 gol atan Patrik Rchick'in üzerinde olacak.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid Kazanır" oldu! %37'lik kesim buraları oynama tecrübesi yüksek olan İspanyol temsilcisine güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Atletico Madrid enteresan bir sezon izletti. Simeone’nin tüm dönemleri kapsamında sağlam defansı ve çok iyi takım kimliği ile özdeşleşmişlerdi. Ancak ligin ilk perdesi pek de öyle geçmedi. Simeone’nin bu zihniyetinin sonu mu geliyor derken pandemi sonrası şahlandı.Zoru başardı ve mesjaını gene yolladı Simeone. Bu maçtaki rakibi Leipzig’in teknik direktörü Nagelsmann, “Eğer Simeone’den başkası olsaydı, futbolcular hocanın etrafında birleşmezlerdi. O soyunma odasının gerginliğini gidermek imkansız olurdu” dedi. Leipzig ise 33 yaşındaki Nagelsmann önderliğinde pandemi sonrasında çok puan kaybı yaşadı.9 maçın sadece 4’ünü kazanabildi ve bu da şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı. A.Madrid gibi tam anlamıyla bir turnuva takımını hele ki pandemi sonrası formu yükselen olması nedeniyle durdurmak zor. İlk 45 her iki takım için daha da kontrollü geçer. İkinci yarıda daha çok gol olur seçeneği ile Atletico Madrid 2.yarı daha çok gol atar seçenekleri düşünülebilir.