Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri RB Leipzig - Başakşehir: 2-0
20.10.2020 - 16:57 |

RB Leipzig - Başakşehir: 2-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk karşılaşmasında Başakşehir, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e konuk oldu.

RB Leipzig - Başakşehir: 2-0
ABONE OL

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Başakşehir, turnuvadaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Leipzig karşısında çıktı.

Maça hızlı başlayan Başakşehir, ilk 15 dakikada iyi bir oyun sergilese de bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Leipzig, temsilcimize zor anlar yaşattı.

Maçın 16. dakikasında Angelino ile golü bulan Leipzig, bundan 4 dakika sonra yine aynı isimle bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında kendini yere bırakan Çaiçara oyun alanını sedyeyle terk ederken yerini Berkay'a bıraktı.

Maçın ikinci yarısında ilk yarıya oranla daha iyi bir oyun sergileyen Başakşehir, bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Leipzig'in kalecisi Gulacsi'yi geçemeyen Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

RB Leipzig-Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'ler

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Poulsen,Forsberg, Nkunku, Mukiele, Halstenberg,Olmo, Kampl

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

RB Leipzig - Başakşehir: 2-0

RB Leipzig - Başakşehir: 2-0

İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Zenit - C. Brugge: 1-2
    Zenit - C. Brugge: 1-2
  2. Son Dakika | Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı!
    Son Dakika | Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı!
  3. Son Dakika | Başakşehir'de sakatlık şoku! Çaiçara devam edemedi...
    Son Dakika | Başakşehir'de sakatlık şoku! Çaiçara devam edemedi...
  4. Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, PFDK'ye sevk edildi
    Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, PFDK'ye sevk edildi
  5. Mehmet Topal'dan Şampiyonlar Ligi rekoru
    Mehmet Topal'dan Şampiyonlar Ligi rekoru



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

37'lik Pepe, Porto ile sözleşme uzatıyor

Son Dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! İşte ilk görüntüler...

Son Dakika | Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! İşte ilk görüntüler...

Son Dakika | Leipzig'de koronavirüs şoku! Başakşehir maçına saatler kala...

Son Dakika | Leipzig'de koronavirüs şoku! Başakşehir maçına saatler kala...

Son dakika | Altay'da şok! 15 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika | Altay'da şok! 15 kişide koronavirüs tespit edildi

Sıradaki Haber