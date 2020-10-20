RB Leipzig - Başakşehir: 2-0

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Başakşehir, turnuvadaki ilk maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Leipzig karşısında çıktı.

Maça hızlı başlayan Başakşehir, ilk 15 dakikada iyi bir oyun sergilese de bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Leipzig, temsilcimize zor anlar yaşattı.

Maçın 16. dakikasında Angelino ile golü bulan Leipzig, bundan 4 dakika sonra yine aynı isimle bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında kendini yere bırakan Çaiçara oyun alanını sedyeyle terk ederken yerini Berkay'a bıraktı.

Maçın ikinci yarısında ilk yarıya oranla daha iyi bir oyun sergileyen Başakşehir, bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Leipzig'in kalecisi Gulacsi'yi geçemeyen Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

RB Leipzig-Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'ler

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Poulsen,Forsberg, Nkunku, Mukiele, Halstenberg,Olmo, Kampl

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Crivelli