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20.06.2020 - 16:02 |

RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2

Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Borussia Dortmund maçı 2-0 kazanarak ikinciliğini perçinledi.

RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2
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RB Leipzig - Borussia Dortmund maçından kareler
RB Leipzig - Borussia Dortmund maçından kareler
RB Leipzig - Borussia Dortmund maçından kareler
RB Leipzig - Borussia Dortmund maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için yarışan iki takımın mücadelesinde Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini 30. ve 90+3. dakikalarda Haaland attı.

Bu sonuçla Dortmund puanını 69 yaptı ve 3. Leipzig ile olan farkı 6'ya çıkardı.

İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Kampl, Angelino, Forsberg, Schick, Werner

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Emre Can, Hummels, Morey, Reyna, Witsel, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland

RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2

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