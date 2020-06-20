20.06.2020 - 16:02 |
RB Leipzig - Borussia Dortmund: 0-2
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Borussia Dortmund maçı 2-0 kazanarak ikinciliğini perçinledi.
Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig evinde Borussia Dortmund'u ağırladı. Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ikincilik için yarışan iki takımın mücadelesinde Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Dortmund'un gollerini 30. ve 90+3. dakikalarda Haaland attı.
Bu sonuçla Dortmund puanını 69 yaptı ve 3. Leipzig ile olan farkı 6'ya çıkardı.
İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Kampl, Angelino, Forsberg, Schick, Werner
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Emre Can, Hummels, Morey, Reyna, Witsel, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland
Devleri peşinden koşturan yıldız: Jadon Sancho...