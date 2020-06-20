RB Leipzig - Dortmund canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Fortuna Düsseldorf karşısında 2-0'ı koruyamayan ve 90+1'de yakalanan RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın kazanmasıyla son 2 haftaya yine diken üzerinde girdi. Cezaları biten Dayot Upamecano ve Marcel Halstenberg, TD Julian Nagelsmann'tan forma bekliyor. Emil Forsberg de artık tamamen iyileşti diyebiliriz, takımdaki tek eksik sezonu kapatan Yussuf Poulsen...

Dortmund ise Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği günün ertesi çıktığı Mainz karşılaşmasını, as kadrosuyla 2-0 kaybetti ve iddaa oyuncularını oldukça şaşırttı. Achraf Hakimi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Nico Schulz ve Dan-Axel Zagadou sezonu kapatmıştı. Manuel Akanji ve Marco Reus'un takımla antrenmanlara başladığı belirtildi ancak TD Lucien Favre "ağır" rotasyon yapacak gibi duruyor... Emre Can stopere geçecek, Hakimi yerine sağ taraf 2000'li Mateu Morey'e emanet edilecek. Mainz maçında kadroya giren Türk asıllı Taylan Duman'ı bu sefer ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig evinde oynadığı son 5 lig maçını da "beraberlik" ile noktaladı.

- Dortmund ise deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını galibiyetle kapattı.

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %29'luk kesim zorlu maçta her iki takımdan da gol bekliyor... %22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi ama bu maçı kaybederse ikinciliği Leipzig'e verecek. Şampiyonlar Ligi bileti açısından bir farkı yok ama yine de önemli. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'ni henüz garantilemedi ve kazanmak zorunda. Haftaiçi Düsseldorf'a 2-0'dan puan veren Leipzig'in defansif anlamda yorulduğu ortada. Dortmund'ta Hakimi'nin cezası önemli bir not. Bu maçta karşılıklı goller bekliyorum.