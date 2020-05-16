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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri RB Leipzig - Freiburg: 1-1
16.05.2020 - 18:28 |

RB Leipzig - Freiburg: 1-1

Almanya Bundesliga'da RB Leipzig evinde Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

RB Leipzig - Freiburg: 1-1
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Corona virüs nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra Almanya 1. Lig'i Bundesliga'da maçlar başladı.26. hafta karşılaşmasında RB Leipzig evinde Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi 1-1 sona erdi.

Müsabakada Freiburg'un gollerini 33. dakikada Manuel Gulde kaydetti. Leipzig'de golü 77. dakikada Yussuf Poulsen attı.

Bu sonuçla Freiburg 37 puana yükseldi. Leipzig ise 51 puanla 3. sırada yer aldı.

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RB Leipzig - Freiburg: 1-1

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