31.08.2020 - 03:47 |
Real Betis, 37 yaşındaki Claudio Bravo'yu transfer etti
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.
Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1 +1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.