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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Betis - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
01.02.2021 - 10:20 |

Real Betis - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

2021'de flaş sonuçlar alan Real Betis, Estadio Benito Villamarin'de Osasuna'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya La Liga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Real Betis - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Sezon içerisinde istediği sonuçları bir türlü alamasa da 2021'de oynadığı 4 maçı kaybetmeden 8 puanla geçen Real Betis'te genç kanat oyuncusu Diego Lainez'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Meksikalı futbolcunun izolasyon süreci başladı. Sakatlığı süren tecrübeli kaleci Claudio Bravo'nun ardından ikinci eksik olarak listeye yazıldı. Bu 4 maçlık periyotta güzel işler yapan Lainez yerine sağ açıkta kulübün efsane ismi Joaquin'i ilk 11'de göreceğiz. Sakatlık süreci sona eren ama tam olarak maç kondisyonuna ulaşmayan Marc Bartra ve Sidnei yerine de stoperde, Beşiktaş'tan tanıdığımız Victor Ruiz görev yapmaya devam edecek. Son maçlarda Aissa Mandi ile iyi bir ikili oluşturdular.

Sezonun ilk 6 maçında 10 puan toplayan Osasuna, 13 maç üst üste 3 puan sevinci yaşayamadıktan sonra Granada'yı 3-1'le geçip düşme potasının 1 basamak üzerine sıçramıştı. Stoperlerden Aridane Hernandez, orta sahadan Lucas Torro, hücumdan Ante Budimir, kanatta oynayan Jony sakat. Savunman her bölgesinde oynayabilen Facundo Roncaglia cezalı. Tecrübeli forvet Adrian Lopez ise iyileşti ve maç kadrosuna alındı. TD Jagoba Arrasate, "Geçtiğimiz hafta Granada galibiyetine sevinemedik çünkü 2 oyuncumuz sakatlandı. Hafta arası kupa maçına çıktık, 2 oyuncumuz daha sakatlandı..." diyerek eksiklerden dolayı canının sıkkın olduğunu belirtti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Betis'in ligdeki son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Osasuna'nın deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçta Osasuna, Real Betis'e hiç gol atamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Betis kazanır" oldu! %48'lik kesim 2021 yılında fırtına gibi esen yeşil-beyazlı ekibe Osasuna karşısında da güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Osasuna’da net bir performans yükselişi var. Ocak başındaki Sociedad deplasmanından bu yana 1 kez kaybettiler. Yenilmediler ama galibiyete de istedikleri ölçüde yansıtamadılar. Sadece Granada’yı yenebildiler. Fakat oyunun iyiye gittiği aşikar. Betis de benzer şekilde Ocak başından bu yana lig ve kupada oynadığı toplam 7 resmi maçta 4 kez kazandı, 3 beraberlik aldı.İvme yakalayan iki takımın maçında taraf seçmek zor. Kart bahsi düşünülmeli. Hakem Javier Alberola Rojas’ın bu sezon maç başı kart ortalaması 3.10 ve ligde en düşük 2. hakem. Ancak bu maçın farklı olacağını düşünüyorum.

Real Betis - Osasuna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

 

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