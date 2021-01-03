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03.01.2021 - 08:02 |

Real Madrid 2-0 Celta Vigo

La Liga'da Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 2-0'la geçmeyi başardı.

Real Madrid 2-0 Celta Vigo
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La Liga'da şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo karşısında 3 puana 2 golle uzandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lucas Vazquez ve 53. dakikada Marco Asensio attı.

Real Madrid bu sonuçla, eksik maçı bulunan Atletico Madrid'i geçerek 36 puanla 1. sıraya yükseldi. Celta Vigo ise 23 puanla 8. sırada kaldı.

Başkent ekibinin bu galibiyetle beraber namağlup serisi de 7 maça çıktı.

Real Madrid 2-0 Celta Vigo

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