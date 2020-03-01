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01.03.2020 - 23:07 |

Real Madrid-Barcelona: 2-0

La Liga'da haftanın dev maçında Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı, liderliği ele geçirdi. 'Beyaz Şimşekler'in gollerini Vinicius Junior ve Mariano Diaz kaydetti.

Real Madrid-Barcelona: 2-0
SKORER

İspanya Ligi'nde 'El Clasico'da zafer Real Madrid'in oldu. Eflatun-beyazlı ekip Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-0'lık skorla devirdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında üstün bir oyun ortaya koyan Real Madrid'in gollerini 71. dakikada sahanın yıldızı Vinicius Junior ve 90+2'de Mariano Diaz kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 56 puana yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Barça ise 55 puanda kaldı.

 

Real Madrid-Barcelona: 2-0

Real Madrid-Barcelona: 2-0

 

 

 

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