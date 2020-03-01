01.03.2020 - 23:07 |
Real Madrid-Barcelona: 2-0
La Liga'da haftanın dev maçında Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı, liderliği ele geçirdi. 'Beyaz Şimşekler'in gollerini Vinicius Junior ve Mariano Diaz kaydetti.
SKORER
İspanya Ligi'nde 'El Clasico'da zafer Real Madrid'in oldu. Eflatun-beyazlı ekip Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-0'lık skorla devirdi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında üstün bir oyun ortaya koyan Real Madrid'in gollerini 71. dakikada sahanın yıldızı Vinicius Junior ve 90+2'de Mariano Diaz kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 56 puana yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Barça ise 55 puanda kaldı.