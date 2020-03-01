Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Barceleona 55 puanla lider, Real Madrid ise 53 puanla hemen arkasında Katalan takımını takip ediyor. Bu maça yürek dayanmaz... Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak. Mücadelede Mateu Lahoz'un düdük çalacak. Müsabaka Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Firpo, Arthur, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Griezmann

650 MİLYONDAN FAZLA İZLEYİCİYİ TELEVİZYON BAŞINDA OLACAK

La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor.

İspanya'da 1. ve 2. lig futbol kulüplerinin bağlı bulunduğu La Liga kurumu da El Clasico'ya yönelik ilgiyi üst düzeyde tutmak için Madrid'deki merkez ofisinde yabancı basın mensuplarına özel bir etkinlik düzenledi.

İlk defa El Clasico öncesi yabancı basını davet eden La Liga, 182 ülkede canlı izlenen bu karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi finallerini bile geride bırakan bir organizasyon olduğuna vurgu yaptı.

EL CLASİCO'DA 180. RANDEVU ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.

La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen (42 kez) ve en fazla kırmızı kart gören (5 kez) futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

Barcelona maçı öncesi Real Madrid şoka girdi!

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra Galatasaray ’ı, Şampiyonlar Ligi grubunda yendikten sonra bu maç dahil olmak üzere üst üste 21 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid’de işler bu ara iyi gitmiyor... Serisi İspanya Kupası’nda Real Sociedad’a 4-3 yenilerek son bulan Real, Osasuna’yı La Liga’da 4-1 yendikten sonra Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı, Levante’ye deplasmanda tek golle kaybetti. Önceki gün ise Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City’yi konuk eden Los Galacticos, iyi oynadığı ve 1-0 öne geçtiği mücadelede City’ye 2-1 yenilerek, rövanş öncesi beklemediği bir sonuç elde etti.