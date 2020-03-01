Real Madrid - Barcelona maçı canlı bahisle Misli.com'da

La Liga'da son 2 haftayı 5 puan kaybıyla geçen Real Madrid, zirveyi Barcelona'ya kaptırdı. Eflatun-beyazlılar geçtiğimiz hafta arasında Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da 1-0 öne geçmiş, karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. El Clasico öncesi Marco Asensio ve Eden Hazard sakat. Orta alanda "Casemiro, Modric & Kroos" üçlüsünü görmeyi bekliyoruz.

Barcelona ise ligde son 4 maçı firesiz geçti. Napoli deplasmanında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 1-1'le İspanya'ya dönmeyi de başardılar. Sağ bek Sergi Roberto ve sol bek Jordi Alba sakat. Stoper Gerard Pique'nin durumu şüpheli. TD Quique Setien'den Martin Braithwaite sürprizi gelir mi? Yoksa Lionel Messi ve Antoine Griezmann ile mi başlar, bu kararı maç saati öğreneceğiz.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 29 El Clasico'nun 24’ünde 2.5 gol barajı aşıldı.

- İki takım arasındaki son 30 resmi maçta ise 25 kez "KG VAR" kazandırdı.

- Santiago Bernabeu'da oynanan son 3 maçta toplam 7 gol izledik, hepsini Barcelona attı.

- Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynadığı son 12 El Clasico'da 14 gol attı. Lionel Messi ise bu 12 maçta tek başına 11 gol attı.

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Üyelerin %40'tan fazlası taraf bahsinden kaçınıp her iki takımın da gol bulmasına yönelmiş. %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini denemiş...

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

Real Madrid hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Man City’ye karşı Bernabeu’da 2-1 kaybetti. Manchester’daki rövanşta işleri zor. Ligde de son 2 haftadaki 5 puan kaybı zirveyi Barcelona’ya bırakmalarına neden oldu. Zidane’nın taktiksel denemeleri pahalıya maloldu.

Barcelona ise ligde seri galibiyetlerle ilerliyor. Avrupa’da hafta içinde Napoli deplasmanından 1-1’lik skorla döndüler.

Oyun ve performans olarak Barça bir adım önde ancak ElClasico atmosferi elbette her zaman farklı olur. Gollü maç bekliyor, "2.5 ÜST" öneriyorum.