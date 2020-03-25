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25.03.2020 - 12:08 |

Real Madrid, Erling Haaland’ı kaptı

Real Madrid, bu sezon inanılmaz bir performans gösteren 19 yaşındaki ‘Altın Çocuk’ Erling Haaland’ı, serbest kalma maddesini ödeyerek satın aldı.

Corona virüs nedeniyle dünyada birçok lig ertelenirken bu arayı fırsata çeviren Real Madrid transferde ilk bombayı patlattı.

Asist Analiz’in edindiği bilgilere göre, İspanyol devi Real Madrid, Avrupa’nın olası ‘Altın Çocuk’u Erling Haaland için kesenin ağzını iyice açtı. Başkent ekibi, Haaland’ın serbest kalma bedeli olan 70 milyon Euro’yu ödeyip, 19 yaşındaki Norveçli golcüyü renklerine kattı.

TRANSFERE SIRP GOLCÜ JOVİC SEBEBİYET VERDİ

Real Madrid’in diğer bir genç golcüsü Luka Jovic, karantina altındaki İspanya’da yasağı delip, sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçtı. Yasağı delen Sırp oyuncu, kulübü Real Madrid tarafından artık takımda istenmeyen bir isim haline geldi. Jovic yerine şimdiden santrfor rotasyonuna aradığı ismi bulan İspanyol devi, bu sezonun flaş golcüsü Erling Haaland’ı; sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 70 milyon Euro’yu ödeyerek transfer etti.

Real Madrid, Erling Haaland’ı kaptı

Real Madrid, Erling Haaland’ı kaptı

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