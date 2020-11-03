Real Madrid - Inter: 3-2

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta maçında B Grubu'nda Real Madrid, Inter'i konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic attı.

Ramos damgası

Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Toplamda Real Madrid için 100. golüne ulaşan savunma oyuncusu böylece bu başarıya imza atan 22. oyuncu oldu

Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sırada.





Real Madrid - Inter ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez