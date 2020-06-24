Real Madrid - Mallorca maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Barcelona zorlansa da Athletic Bilbao engelini 1-0'la geçti ve yeniden liderliğe oturdu, şampiyonluk yolundaki Real Madrid'in eksik maçını tamamlayacağı Mallorca karşısında hata yapma lüksü yok! Real Sociedad galibiyetinde sarı kart gören Casemiro cezalı, orta alanda Federico Valverde ve Luka Modric ikilisini izleyeceğiz. Sergio Ramos'un hafif bir sakatlığı var, Raphael Varane'ın yanında Eder Militao'yu görebiliriz.

Mallorca ise salgın arası dönüşünden sonra oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi ve düşme potasında yer alıyor. Bu zorlu maçta yaratıcılığına en çok ihtiyaç duydukları isimlerden biri olan Takefusa Kubo da Real Madrid'den kiralandığı için statü gereği kadroda yerini alamayacak. Kubo dışında sakatlıkları devam eden Sung-yueng Ki ve Lumor Agbenyenu da mücadelede forma giyemeyecek. Son oynanan Leganes maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan stoper Antonio Raillo ise ilk 11'e geri dönecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in ligde oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Real Madrid bu sezon ligde oynadığı 15 iç saha maçını da kaybetmedi. (11 galibiyet - 4 beraberlik)

- Mallorca bu sezon ligde oynadığı 14 deplasman maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 11 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %47'lik kesim liderliği geri isteyen eflatun-beyazlıların hata yapmayacağını düşünüyor. %9'luk kesim ise "Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve Real Madrid'in iki yarıda da üstün olmasını bekliyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Real Madrid, korona arasından sonra gümbür gümbür döndü. 3’te 3 yapıp liderlik koltuğunu ele geçiren Zidane’ın ekibi, şimdi daha motive. Mallorca’yı son 3 haftada da izledim. Gol yollarında bir hayli etkisizler. Real Madrid’in sorunsuz bir galibiyete imza atmasını bekliyorum.