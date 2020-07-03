Real Madrid şampiyonluğa yürüyor! Üst üste 6. galibiyet...
La Liga'nın 33. haftasında lider Real Madrid Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Madrid, Barcelona ile puan farkını 4'e çıkardı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33'üncü haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe'yi 1-0 yendi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 79'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Sergio Ramos'un ayağından geldi.
Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan lig lideri Real Madrid puanını 74'e çıkarırken, 6'ncı sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.
Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona'nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.
Öte yandan, Getafe maçının 31'inci dakikasında sakatlanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao'ya bıraktı.
Kaptan Sergio Ramos, üst üste 21 penaltıda ağları sarstı.
Michael Owen Real Madrid ve Getafe Arasında İlk Golü Atıyor