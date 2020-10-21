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21.10.2020 - 10:52 |

Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid kendi evinde Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. İspanyol devi ilk maçta kendi saha avantajını kullanıp ilk 3 puanını almak istiyor. Öte yandan Shakhtar Donetsk de güçlü rakibinden puan ya da puanlar koparmanın peşinde...

Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı dün başladı, bugün de devam ediyor. Bugün en dikkat çeken karşılaşmalardan bir tanesi Real Madrid-Shakhtar Donetsk mücadelesi... Futbolseverler bu müsabakayı kaçırmak istemiyor ve Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu soruyor.

REAL MADRID - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 19.55'te Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Militao, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Asensio, Jovic, Rodrygo

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Maycon, Marcos Antonio, Manor Salomon, Marlos, Tete, Dentinho

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