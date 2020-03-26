Real Madrid stadÄ±nÄ± salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± hizmete verdi!

Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid KulÃ¼bÃ¼, maÃ§larÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ Santiago Bernabeu StadÄ±'nÄ±, Ã¼lkesinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelenin hizmetine verdi.Â

Real Madrid KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Spor, EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Spor YÃ¼ksek Konseyiyle iÅŸ birliÄŸinde hazÄ±rlanan plan kapsamÄ±nda; Santiago Bernabeu StadÄ±'nÄ±n Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadelede baÄŸÄ±ÅŸlanan saÄŸlÄ±k malzemelerinin toplanÄ±p, daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± ana depolardan biri olacaÄŸÄ± bildirildi.

Kovid-19'la mÃ¼cadelede en bÃ¼yÃ¼k eksikliklerden biri olan saÄŸlÄ±k malzemeleri konusunda yardÄ±m etmek ve baÄŸÄ±ÅŸta bulunmak isteyen tÃ¼m ÅŸirketlere kolaylÄ±k saÄŸlanacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda ilgili yerlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

Atletico Madrid iÅŸÃ§i Ã§Ä±karmaya, Barcelona da sporcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yorÂ

Ã–te yandan Ä°spanya'da zarar eden ÅŸirketlere tanÄ±nan ve "ERTE" olarak bilinen "GeÃ§ici Ä°stihdam DÃ¼zenleme Ã–nlemi" aÃ§Ä±klayan ÅŸirketlere, spor kulÃ¼plerinin de eklenmesi bekleniyor.Â

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Atletico Madrid kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n ERTE aÃ§Ä±klamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 500 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± geÃ§ici olarak iÅŸten Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Â

Barcelona KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n de sporcularÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparak kriz dÃ¶neminde maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 70 kesinti yapmak istediÄŸi belirtilirken, kulÃ¼pten gelen ilk teklifi kabul etmeyen futbolcu ve basketbolcularla pazarlÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸi belirtiliyor.Â

Ä°spanya Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Luis Rubiales, Kovid-19 nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan ekonomik krizden etkilenen La Liga ve 2. lig kulÃ¼plerine finansman yardÄ±mÄ± iÃ§in bankalarla 500 milyon avroya varan kredi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlatÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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Barcelona SC'nin 2020 YÄ±lÄ± En Ä°yi AnlarÄ±