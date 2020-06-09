Real Madrid, Trey Thompkins ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

Real Madrid KulÃ¼bÃ¼, ABD'li pivot Trey Thompkins ile Haziran 2022'ye kadar geÃ§erli yeni sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

Real Madrid, sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi dolan 30 yaÅŸÄ±ndaki Thompkins ile iki yÄ±l daha anlaÅŸtÄ±.Â

Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ne 2015'te gelen Thompkins, bu zamana kadar geÃ§en sÃ¼rede antrenÃ¶r Pablo Laso'nun vazgeÃ§emediÄŸi oyunculardan biri oldu.Â

Eflatun-beyazlÄ± kulÃ¼p, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda Jaycee Carroll'un da sÃ¶zleÅŸmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatmÄ±ÅŸtÄ±.

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