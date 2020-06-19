Real Madrid-Valencia: 3-0

İspanya Ligi La Liga'nın 29. haftası dev maça sahne oldu: Real Madrid-Valencia...

Eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'da oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla sonuca gitti: 3-0. 61'de gol perdesini Karim Benzema açtı: 1-0. 74'te süper solak Asensio farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 86'da yine sahne alan Benzema skoru tabelaya yazdı: 3-0. Valencia'da 89'da Lee kırmızı kart gördü.

Benzema tarihe geçti

243 gole ulaşan Fransız forvet, efsane oyuncu Ferenc Puskas'ı geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü 5. oyuncusu oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 62'ye yükseltirken, Valencia 43 puanda kaldı.