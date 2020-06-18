Real Madrid - Valencia maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arası sonrası oynadığı ilk maçta Eibar'ı ilk yarıda bulduğu gollerle geçen Real Madrid'de, o maçın ikinci yarısına çıkamayan Dani Carvajal'in durumu şüpheli. La Liga'da takvim çok yoğun ve TD Zinedine Zidane rotasyon yapabilir... Sol bekte Marcelo yerine Ferland Mendy izleyebiliriz. Luka Modric yerine Fede Valverde ilk 11 başlayabilir. Eibar maçında süre almayan Isco, Rodrygo yerine ilk 11'de olabilir.

Valencia ise Levante karşısında 89'da öne geçti, tam 3 puanı alıyorum derken Mouctar Diakhaby'nin rakibini 90+6'da düşürmesi sonrası gelen penaltı ile 1 puana razı oldu... İspanyol basını Diakhaby'nin TD Albert Celades tarafında kızağa çekileceğini yazdı. Stoperde "Gabriel Paulista & Hugo Guillamon" ikilisini görebiliriz. Levante karşısında takımın tek golünü atan Rodrigo Moreno'nun yanına ise ya Maxi Gomez gelecek, ya da Kevin Gameiro... Bu kararı da maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 14 maçın 12'si "2.5 ÜST" bitti.

- Valencia deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Real Madrid iç sahada bu sezon oynadığı 14 lig maçını da kaybetmedi. (10 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %70'lik kesim lider Barcelona'nın takibinde olan Real Madrid'den Valencia karşısında galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Eibar maçının ilk 45'indeki oyun Real Madrid'in 3 puanı rahat almasını sağladı. Her ne kadar Barca'yı yenmelerinin avantajını liderlik adına kaybetmiş olsalar da önemliydi. Gollerin 2 savunmacı Ramos ve Marcelo ile Tony Kroos'tan gelmiş olması ise ayrıca enteresandı. Eden Hazard 60 dakika oyunda kaldı ve 1 asistle oynadı. Barcelona, Leganes'i yenerek Real Madrid ile farkı şu anda bir maç fazlasıyla 5'e çıkarttı. Real'in fikstüründeki zor rakiplerden olan Valencia için de halen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şansı sürüyor. Ancak Levante önünde 1-1'lik skor şaşırttı. Zor maç. Korner bahsi ideal olur.