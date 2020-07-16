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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
16.07.2020 - 10:49 |

Real Madrid - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kazanması halinde Barcelona maçından gelecek sonucu önemsemeyecek olan Real Madrid, Alfredo di Stefano'da Villarreal'i ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Real Madrid - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Son 7 lig maçının 5'ini "tek farklı" kazanan Real Madrid, bu 7 maçın 4'ünde penaltı golü kaydetti. Alaves ve Granada maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcelo, şampiyonluğun garantilenebileceği bu önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak. Sol bek Ferland Mendy'ye emanet... Alaves maçının son bölümünde forma giyen, Granada maçını ise pas geçen Eden Hazard'ın, Villarreal karşısında oynaması bekleniyor. TD Zinedine Zidane da basın toplantısında Belçikalı yıldızın hazır olduğunu açıkladı.

Salgın arasından döndükten sonra çıktığı ilk 6 maçtan 16 puan çıkartan Villarreal, yoğun fikstürden etkilendi ve son 3 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Carlos Bacca sonrası Paco Alcacer de sakatlandı. Gerard Moreno'nun yanında Moi Gomez izleyebiliriz. TD Javier Calleja, "Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyorsa biz de Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele veriyoruz. Kazanmamız onların şampiyonluğunu engelleyecekse, evet bunun için sahaya çıkacağız..." açıklamasında bulundu.

Real Madrid - Villarreal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid ligdeki son 9 maçını kazandı!

- Villarreal deplasmandaki son 4 lig maçını kazandı.

- İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçın sadece 1'ini Real Madrid kazanabildi. (3 beraberlik - 1 Villarreal galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %41'lik kesim kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ev sahibine güveniyor... %12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

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