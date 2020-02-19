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19.02.2020 - 08:36 |

Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

Real Madrid Kulübü, basketbol takımından Anthony Randolph’un sol el baş parmağından sakatlandığını duyurdu. Sol el baş parmağından sakatlanan Randolph’un Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde oynanacak Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçında forma giymesi beklenmiyor

Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

Real Madrid'e son dakika Anthony Randolph şoku... Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Randolph’un sol el baş parmağında bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kral Kupası finalinde pazar günü Unicaja Malaga’ya karşı oynadıkları maçta sakatlanan Randolph’un iyileşme süreciyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçında Randolph’un forma giyme olasılığı olmadığını yazarken, solak olan ABD’li uzun forvetin sahalara dönmesinin dört hafta sürebileceği iddia edildi.

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Real Madridde Anthony Randolph şoku yaşanıyor

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